حدث وتاريخ.. 08 يونيو 1867 «فرمان» بتغيير اسم حاكم مصر إلى الخديوي، وكان أول من تلقّب به الخديوي إسماعيل. 1959 الغواصة «يو إس إس باربيرو» و«بريد أمريكا»، يحاولان توصيل البريد عبر «الصواريخ». 2009 وفاة عمر بونجو، رئيس الغابون. 2014 تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور. صورة التاريخ: 08 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1867 «فرمان» بتغيير اسم حاكم مصر إلى الخديوي، وكان أول من تلقّب به الخديوي إسماعيل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App