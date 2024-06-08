حدث وتاريخ.. 08 يونيو

صورة
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

1867 «فرمان» بتغيير اسم حاكم مصر إلى الخديوي، وكان أول من تلقّب به الخديوي إسماعيل.

Email
↑ أعلى