إدراج إسرائيل بقائمة عالمية لـ"مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال"

المصدر: وكالات

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أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي في قائمة عالمية للجناة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

والقائمة العالمية مدرجة في تقرير عن الأطفال والصراعات المسلحة، من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجاري. وأثار القرار الدولي غضباً داخل إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل "الجمعة" أنّها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، مبدية "صدمتها واشمئزازها" من هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ رسمياً بحلول نهاية يونيو الجاري.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدرج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه "مخز".

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