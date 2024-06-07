أمريكا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 225 مليون دولار لأوكرانيا

المصدر: أ ب

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سترسل الولايات المتحدة ما قيمته حوالي 225 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، حسبما قال مسؤولون أمريكيون يوم أمس الخميس، في حزمة جديدة تتضمن ذخيرة يمكن أن تستخدمها قوات كييف لضرب التهديدات داخل روسيا للدفاع عن مدينة خاركيف من هجوم روسي مكثف.

قال المسؤولون إن المساعدات تشمل ذخائر لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو هايمارس، بالإضافة إلى أنظمة الهاون ومجموعة من قذائف المدفعية. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المساعدات التي لم يتم الإعلان عنها علنًا بعد.

بموجب توجيهات أمريكية جديدة، يمكن لأوكرانيا استخدام مثل هذه الأسلحة لضرب روسيا عبر الحدود إذا كانت القوات هناك تهاجم أو تستعد للهجوم. مع ذلك، فإن هذا التغيير لا يغير سياسة الولايات المتحدة التي توجه أوكرانيا بعدم استخدام أنظمة "أتاكمز" المقدمة من الولايات المتحدة أو الصواريخ طويلة المدى والذخائر الأخرى لشن ضربات هجومية داخل روسيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

تأتي حزمة المساعدات الجديدة في الوقت الذي استخدم فيه الرئيس جو بايدن خطابه يوم الخميس في المقبرة الأمريكية في نورماندي في الذكرى الثمانين ليوم الإنزال للتعهد بأن الولايات المتحدة "لن تبتعد" عن الدفاع عن أوكرانيا وتسمح لروسيا بتهديد المزيد من أوروبا. وقال إن القيام بذلك يعني أن الولايات المتحدة قد نسيت "ما حدث هنا على هذه الشواطئ المقدسة".

من المتوقع أن يلتقي بايدن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس يوم الجمعة.

قال مسؤول غربي وسناتور أمريكي يوم الأربعاء إن أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية لضرب روسيا. يشير تقرير صدر في 3 يونيو عن معهد دراسة الحرب إلى أن القوات الأوكرانية استخدمت نظام هايمارس لضرب بطارية دفاع جوي روسية من طراز S-300/400 في منطقة بيلغورود في الأيام الأخيرة.

يتم تقديم حزمة المساعدات الجديدة من خلال سلطة الانسحاب الرئاسية، التي تسحب الأنظمة والذخائر من المخزونات الأمريكية الحالية حتى تتمكن من الذهاب بسرعة إلى جبهة الحرب.

قال المسؤولون إن حزمة المساعدات تشمل أيضًا صواريخ دفاع جوي، وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات، وأنظمة جافلين وإيه تي - 4 المضادة للدروع، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم، ومركبات مدرعة، ومقطورات، وزوارق دورية، ومواد هدم، ومجموعة واسعة من الأسلحة الأخرى وقطع الغيار والمعدات.

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