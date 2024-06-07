نتانياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو

المصدر: أ ف ب

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يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه في 24 يوليو، بحسب ما أعلن زعيما الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الخميس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في بيان إنّ زيارة نتانياهو "ترمز إلى العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وستوفر لنتانياهو الفرصة لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن ديموقراطيتها ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".

وكان مصدر في الكونغرس أفاد وكالة فرانس برس قبل ساعات من صدور هذا البيان بأنّ نتانياهو سيخاطب الكونغرس في 24 يوليو.

ويلبّي نتانياهو بذلك دعوة رسمية وجّهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتّحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرّض لها الدولة العبرية للتوصل مع حركة حماس لاتفاق ينهي الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر والتي تسبّبت بعزلة دبلوماسية متزايدة للدولة العبرية بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأنّ نتانياهو سيلبّي دعوة قادة الكونغرس لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 13 يونيو، لكنّ مكتب رئيس الوزراء ما لبث أن نفى صحّة هذه المعلومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنّ موعد كلمة نتانياهو أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنّه حتماً لن يكون في 13 يونيو لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.

ويواجه نتانياهو انتقادات شديدة بسبب أعداد القتلى المدنيين في الحرب الدائرة في غزة، الأمر الذي أدّى إلى تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وعرض بايدن الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

وأكد مكتب نتانياهو أن الحرب التي أشعلها هجوم حماس في 7 أكتوبر ستتواصل حتى يتم تحقيق جميع "أهداف" إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أعلن الأسبوع الماضي أنّ قادة الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين وجّهوا إلى نتانياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام المشرّعين الأمريكيين في غضون أسابيع.

ووجّه جونسون إلى نتانياهو دعوة وقّعها القادة الاربعة للحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لإلقاء خطاب أمام الكونغرس بمجلسيه.

ومن المرجّح أن تؤدّي تلبية نتانياهو لهذه الدعوة إلى إحراج زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي كان قد دعا في مارس إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

والدعوة التي وجّهها شومر، أعلى سياسي أمريكي يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، هي الأشدّ بحقّ اسرائيل حتى الآن من جانب مسؤول أمريكي كبير منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس على جنوب اسرائيل في 7 أكتوبر.

وأتت دعوة شومر يومها في خضمّ ضغوط متزايدة من إدارة بايدن على نتانياهو لتقليل عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يُقتلون في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر والمهدّد بمجاعة.

وعلى الرّغم من أنّ شومر وقّع على الدعوة الموجّهة إلى نتانياهو، إلا أنّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لن تكون موضع ترحيب من قبل شخصيات عدة من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي. ومساء الخميس، قال شومر في بيان إنّه شارك في توجيه الدعوة إلى نتانياهو على الرغم من "الخلافات الواضحة والعميقة... لأنّ علاقة أمريكا مع إسرائيل متينة وتتجاوز شخصًا واحدًا أو رئيس وزراء".

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