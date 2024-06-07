أمر قضائي لمستشار ترمب السابق بالتوجّه إلى السجن مطلع يوليو

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن يبدأ ستيف بانون كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس السابق دونالد ترامب عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس في أول يوليو المقبل، وفقا لما قرره قاض بمحكمة في واشنطن العاصمة "الخميس."

وكان بانون "70 عاماً" قد أدين قبل نحو عامين لتجاهله أمر استدعاء من لجنة تحقيق متعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، والفشل في تقديم مستندات مطلوبة.

واستأنف بانون ضد الحكم ولكنه أخفق في المحكمة قبل بضعة أسابيع. وقال إنه لن يتم إسكاته وسيتوجه إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

ومن الممكن أن يتقدم الدفاع عن بانون بالتماسات في المحكمة يمكن أن تؤجل تنفيذ حكم السجن.

وبدأ المستشار الاقتصادي السابق لترامب بيتر نافارو، والذي أدين أيضا بتهمة إزدراء الكونغرس الأمريكي، تنفيذ الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر في مارس الماضي.

يشار إلى أن مؤيدي ترامب قد اقتحموا مقر البرلمان الأمريكي في 6 يناير 2021.وذلك في الوقت الذي أكد فيه الكونعرس رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتسبب ترامب في إثارة حفيظة أنصاره في خطاب ألقاه وادعى خلاله أنه حرم من الفوز في الانتخابات من خلال عمليات احتيال واسعة النطاق. ولقي خمسة أشخاص حتفهم نتيجة أعمال الشغب.

وحتى يومنا الحالي يرفض ترامب الاعتراف بخسارته في الانتخابات أمام بايدن. ويأمل في العودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

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