مسودة أمريكية معدلة لمشروع قرار لمجلس الأمن تتعلق بخطة بايدن بشأن الحرب في غزة

المصدر: وام

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وزعت الولايات المتحدة اليوم مسودة معدلة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يتعلق بالخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب في غزة .

وتشمل المسودة المعدلة أربع فقرات إجرائية رئيسية، إلى جانب فقرات أخرى .. الفقرة الاولى منها ترحب باقتراح وقف إطلاق النارالذي أعلن الرئيس بايدن في البيت الابيض بتاريخ 31 مايو الماضي، وتشير الفقرة "إلى أن هذا الأمر مقبول من قبل إسرائيل"، وتناشد حماس الموافقة على المقترح، كما تطالب الطرفين المعنيين بالتطبيق الكامل لمشروع القرار المعدل دون قيد أو شرط أو تأخير.

أما الفقرة الثانية في منطوق القرار، فتنص على أن تطبيق بنود هذا القرار سيكون على ثلاث مراحل بحيث تشمل المرحلة الاولى وقفا كاملا لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من النساء والكبار في السن والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن القتلى، مع انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى بيوتهم في غزة، بالاضافة إلى التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الانسانية بصورة كافية في جميع أرجاء القطاع وإلى جميع الفلسطينيين الذين يحتاجون المساعدة. أما المرحلة الثانية فتتعلق بانهاء الأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين مازالوا في غزة، مع الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من غزة. أما المرحلة الثالثة فهي البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار رئيسية على مدى عدة سنوات في غزة مع إعادة رفات جميع الرهائن الذين توفوا في غزة إلى أهاليهم.

بينما تشدد الفقرة الثالثة الرئيسية في منطوق مشروع القرار الأمريكي، على أهمية التزام الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القرار، ببنود الاقتراح، طالما تمت الموافقة عليه، مؤكدة على أن هذه البنود سيتم دعم تنفيذها من قبل كل الدول الأعضاء بالاضافة الى الأمم المتحدة.

وتنص الفقرة الرابعة الرئيسية في منطوق القرار على رفض مجلس الأمن أي محاولات لإحداث تغييرات في التركيبة السكانية أو الجغرافية في قطاع غزة مثل إنشاء ما يسمى رسميا أو بصورة غير رسمية بالمناطق العازلة.

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