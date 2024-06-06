«الناتو» يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن الجيش البولندي أن حلف «الناتو» أطلق أكبر مناورات بحرية «بالتوبس 24» له في بحر البلطيق. وجاء في بيان للجيش البولندي أن «أكثر من 50 سفينة من مختلف الفئات والأنواع و45 طائرة هليكوبتر وطائرة و9 آلاف عسكري يشاركون في مناورات بلتوبس 24 هذا العام».

وأشار حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» إلى أن أهم التدريبات البحرية لـ«الناتو» بدأت في حوض بحر البلطيق أمس. وأشار البيان إلى أنه في هذا العام، سيشارك ممثلو جميع ألوية القوات المسلحة البولندية في التدريبات، وسيمثل الأسطول البولندي 3 سفن هي: الفرقاطة «الجنرال بولاسكي» والسفينة «شي-2 جي» وكاسحة الألغام «نيسكو».

كما سيقوم اللواء 6 البولندي المحمول جواً بأداء مهامه في السويد، حيث ستقوم طائرات النقل التابعة للقوات الجوية البولندية بإنشاء جسر جوي لنقله إلى منطقة العمليات. إلى ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أمس أنها تمكنت من إسقاط 22 طائرة مسيرة من أصل 27 أطلقتها روسيا على خمس مناطق في البلاد في هجوم خلال الليل.

وقال فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا عبر تطبيق «تليغرام» إن الهجوم تسبب في إلحاق أضرار بمنشأة صناعية وإصابة شخص في المنطقة. وذكر حاكم منطقة ميكولايف أن الجيش الأوكراني دمر ست طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وأضاف إن حطام إحداها دمر منزلاً خاصاً وألحق أضراراً بنحو عشرة منازل أخرى دون ورود تقارير عن إصابات.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا إن أربع طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق خيرسون وأربع طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها فوق دنيبروبيتروفسك.

واستهدف الهجوم أيضاً منطقة سومي شمال البلاد لكن لم ترد تفاصيل من السلطات المحلية عن أضرار.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تركز هجماتها على منطقة دونيتسك الواقعة في الشرق وليس على خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي وحيث تشن هجوماً منذ الشهر الماضي.

في المقابل أصيب 11 شخصا بجروح جراء قصف المدفعية الأوكرانية لبلدة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.وأعلن حاكم مقاطعة زابوريجيا الذي عينته روسيا، يفغيني باليتسكي، عبر تطبيق تليجرام، أمس الأربعاء، مقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات متأثرة بجروحها.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأربعاء، تدمير 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيغ.وقال البيان «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية «دمرت واعترضت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج».

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