الذهب يفقد بريقه مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: وكالات

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2335.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش.

ولامست الأسعار أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر أمس الاثنين قبل أن ترتفع واحدا بالمئة في ختام التعاملات.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2355.50 دولاراً.

ومن المزمع صدور تقرير الوظائف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وشهدت أسواق الأسهم في الهند، المستهلكة الرئيسية للذهب، عمليات بيع كثيفة بعد أن أظهر فرز مبكر للأصوات أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتجه نحو تحقيق فوز ساحق كما كان متوقعا.

وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأساسية في مجموعة إيه.إن.زد "قبل ظهور نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال فترة الانتخابات، سيكون الطلب على الذهب ضعيفا بسبب القيود المفروضة على المعاملات النقدية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 30.01 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1008.00 دولارات والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 915.00 دولارا.

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