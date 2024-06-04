80 متقدماً لانتخابات الرئاسة الإيرانية ينتظرون قرار مجلس صيانة الدستور

المصدر: وام

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أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمس، في ختام اليوم الخامس والأخير لتقديم الترشيحات في الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية، أن عدد المتقدمين بلغ 80 شخصا.

ويعمل مجلس "صيانة الدستور"، المؤلف من 12 عضوا، في فترة لا تتجاوز سبعة أيام على تأكيد أهلية المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضها، وفق معايير محددة، على أن ينشر في 11 يونيو الجاري قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.

وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12 يونيو وتستمر 16 يوما، على أن تجرى الانتخابات في الـ28 من يونيو عن طريق التصويت المباشر.

وتضم قائمة أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية، علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد، وسعيد جليلي، وعبد الناصر همتي.

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت في 20 مايو الماضي، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومسؤولين آخرين في تحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

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