بايدن: ترامب "مجرم مدان" غير مؤهل للرئاسة

المصدر: وكالات

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى سلفه دونالد ترامب بأنه "مجرم مدان" ويشكل تهديداً أكبر للولايات المتحدة إذا فاز بولاية أخرى.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة الأسبوع الماضي عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة عن علاقة بينهما قبل انتخابات عام 2016.

وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرعات في جرينتش بولاية كونيتيكت "للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، يسعى الآن رئيس سابق مجرم مدان إلى منصب الرئاسة".

وأضاف "لكن بقدر ما هو مثير للقلق، فإن الأكثر ضرراً هو الهجوم الشامل الذي يشنه دونالد ترامب على نظام العدالة الأمريكي"، مضيفا أنه من "التهور والخطر" القول إن نظام العدالة يسيطر عليه التزوير والتلاعب لأن ترامب وحلفاءه لا تروق لهم النتيجة.

وقال مسؤولو حملة بايدن إنه أحجم إلى حد بعيد حتى الآن عن التطرق لحكم إدانة ترامب لتجنب إيجاد انطباع بأنه يسيس العملية القضائية.

وتقدم تعليقات الرئيس لمحة عن الكيفية التي يمكن بها هو وحملته استغلال إدانة ترامب ليثبتا للناخبين أن ترامب غير مؤهل للمنصب، وهي قضية يمكن أن تساعد في تحديد السباق الرئاسي هذا العام.

وقالت متحدثة باسم حملة ترامب على قناة فوكس نيوز إنه من "المخزي" أن تصف حملة بايدن ترامب بأنه مجرم مدان.

واعترض ترامب على الحكم والإجراءات القانونية منذ إدانته، ويعتزم الاستئناف. وقال يوم الأحد إنه سيقبل الإقامة في المنزل أو السجن ولكن سيكون من الصعب على الجمهور قبول ذلك.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي أن 10 بالمئة من الناخبين الجمهوريين قالوا إن تصويتهم لترامب بعد إدانته بات أقل احتمالا.

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