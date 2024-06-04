روسيا تحذر أمريكا من «عواقب وخيمة» في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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حذرت موسكو، الولايات المتحدة، من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف داخل روسيا.

وأعطت واشنطن الأسبوع الماضي، ضوءاً أخضر مشروطاً لكييف لاستخدام أسلحة غربية في ضرب بعض الأهداف العسكرية داخل الأراضي الروسية، في إطار جهود أوكرانيا لصد الهجمات على خاركيف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، إن الولايات المتحدة ربما تواجه «عواقب وخيمة» إذا تجاهلت تحذيرات موسكو بعدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها واشنطن لضرب أهداف داخل روسيا.

وأضاف: «أود أن أحذر الزعماء الأمريكيين من مغبة الحسابات الخاطئة التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.. إنهم، لأسباب غير معروفة، يقللون من خطورة الرد الذي قد يتلقونه». وتابع: «محاولات كييف لمهاجمة أنظمة رادار الإنذار المبكر الروسية سيتم التصدي لها وموسكو قد ترد بشكل غير متكافئ على مثل هذه الخطوات».

وأشار ريابكوف، إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، قال فيها إن دول حلف شمال الأطلسي تلعب بالنار وتخاطر بصراع عالمي أكبر.

إلى ذلك، ذكرت الجهة الرقابية الروسية المعنية بالبيئة والشؤون النووية، أن حريقاً اندلع في مصفاة نفط تملكها شركة لوك أويل في جمهورية كومي شمال غرب روسيا، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

من جهة أخرى، قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، في هجوم صاروخي روسي شن الليلة الماضية على خاركيف المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأفاد الحاكم أوليغ سينيغوبوف، بأن روسيا استهدفت بلدة سلوبوشا جنوب شرق مدينة خاركيف قرابة منتصف الليل.

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