الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربع رهائن في غزة

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين مقتل أربع رهائن في قطاع غزة، بعد أن خطفتهم حركة (حماس) خلال هجومها في 7 أكتوبر.

وقال الجيش في بيان "أبلغ ممثلون (للجيش الإسرائيلي) عائلات حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل، الذين تم اختطافهم بوحشية ونقلوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر، أنهم فارقوا الحياة وجثثهم محتجزة لدى منظمة حماس الإرهابية".

وأضاف أن الأربعة جرى تصويرهم أحياء في مقاطع فيديو نشرتها حماس.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري أن الجيش سيكون قادرا على ضمان أمن إسرائيل في أي هدنة في غزة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن تقرره الحكومة.

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