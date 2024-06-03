مقتل شخص وإصابة 24 في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

المصدر: د ب ا

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قتل شخص وأصيب 24 آخرون في إطلاق نار يوم أمس الأحد في أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووفقا لشبكة "كيه تي يو إل" فإن إطلاق النار، الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 27 عاما، وإصابة 24 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى في وقت لاحق.

وعثرت الشرطة على مسدس والعشرات من الطلقات الفارغة في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنه لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن، ولا يزال سبب إطلاق النار غير واضح حتى الآن.

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