محاكمة هانتر بايدن في قضية «السلاح الناري» تبدأ اليوم

المصدر: واشنطن - وكالات

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تبدأ اليوم، محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، في محكمة فدرالية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديمقراطي الانتخابية، في وقت يحذر المرشح الرئاسي دونالد ترامب من تداعيات إدانته في قضية «شراء الصمت».

وفي ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، يعدّ هانتر بايدن أحد الأهداف المفضّلة لخصوم والده الجمهوريين، بدءاً من سلفه ترامب.

وفي حال أُدين هانتر بايدن، يُحكم عليه بالسجن لمدّة أقصاها 25 عاماً. ولكن من الناحية العملية، وُضع عدد قليل من المدانين في قضايا مماثلة خلف القضبان.

من المؤكد أن يتمّ خلال جلسات الاستماع التي ستجري لمدّة أسبوعين، التطرّق إلى كتاب هانتر بعنوان «الأشياء الجميلة» (الصادر عام 2021)، والذي يتحدث فيه عن إدمانه على الكحول وعن البحث عن المخدّرات ليلاً، وعن محاولته الفاشلة للإقلاع عن المشروب والمخدّرات.

في الكونغرس، فتح المشرّعون الجمهوريون تحقيقاً لعزل جو بايدن، متهمين إياه باستخدام نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009 - 2017) من أجل السماح لنجله هانتر بممارسة أعمال تجارية في الصين وأوكرانيا.

ولكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك، كما لم توجّه له المحاكم أيّ اتهامات في هذا الصدد.

ويأتي بدء محاكمة هانتر في وقت لا يزال يتردّد صدى الإدانة التاريخية لترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.

نقطة انهيار

وقال ترامب، إنه سيقبل أي قرار يصدر ضده بالإقامة الجبرية أو سجنه بعد أن إدانته من هيئة محلفين في نيويورك الأسبوع الماضي، لكنه يرى أن قبول ذلك سيكون صعباً على الجمهور.

وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز: «لست متأكداً من أن الناس لن تعترض... أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجماهير أن تتقبل الأمر. كما تعلمون.. في مرحلة ما، هناك نقطة انهيار».

ولم يوضح ترامب ما يظن أنه قد يحدث عند الوصول إلى هذه المرحلة. ومن المقرر أن تصدر العقوبة بحقه بعد إدانته في 11 يوليو أي قبل أربعة أيام من تجمع الجمهوريين لاختيار مرشحهم الرئاسي رسمياً لمنافسة الديمقراطي جو بايدن على الرئاسة في انتخابات نوفمبر.

وكشف ترامب أن محاكمته كانت «قاسية للغاية» على زوجته ميلانيا، أبرز الغائبين عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته. وقال إن ميلانيا «بخير، لكن أعتقد أن الأمر قاسٍ للغاية عليها».

التزام الهدوء

ورداً على سؤال عما يجب أن يفعله أنصار الرئيس السابق إذا سُجن، قالت لارا ترامب الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري لشبكة سي.إن.إن «سيفعلون ما فعلوه منذ البداية، وهو التزام الهدوء والاحتجاج في صناديق الاقتراع يوم الخامس من نوفمبر».

وقالت، إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وحملة ترامب جمعتا 70 مليون دولار في 48 ساعة بعد صدور الحكم.

ولا يزال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى، لكن من غير المرجح محاكمته فيها قبل الانتخابات. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا ووصف الاتهامات بأنها مؤامرة من الديمقراطيين لإبعاده عن سباق الرئاسة.

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