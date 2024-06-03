حدث وتاريخ.. 3 يونيو

صورة
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

1539 المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية.

Email
↑ أعلى