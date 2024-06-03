حدث وتاريخ.. 3 يونيو 1539 المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية. 1859 ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة الكسندرا فيكتوريا. 1962 مقتل 130 شخصاً بتحطم طائرة بوينغ 707 للطيران الفرنسي بُعيد إقلاعها من باريس. 2007 الإعصار غونو ببحر العرب يضرب سواحل سلطنة عُمان وإيران ويصبح عاصفة مدارية. صورة التاريخ: 03 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1539 المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App