تزايد الضغوط على نتنياهو لقبول اتفاق إنهاء الحرب في غزة

المصدر: د ب ا

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تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الحرب في غزة.

وشكر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ بايدن اليوم الأحد على جهوده وقال إنه أكد لنتنياهو والحكومة "دعمه الكامل لاتفاق سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف في خطاب ألقاه في الجامعة العبرية بالقدس: "يجب ألا ننسى أنه وفقا للتقاليد اليهودية، لا توجد وصية أكبر من تخليص الأسرى والرهائن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الإسرائيليين الذين لم تتمكن دولة إسرائيل من الدفاع عنهم".

وتابع: "من واجبنا الأصيل إعادتهم إلى ديارهم في إطار اتفاق يحافظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وقدم بايدن تفاصيل مسودة اتفاق سلام تتوقع ثلاث مراحل من خفض التصعيد، بدءا بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة.

ويضع الاتفاق المقترح خططا لإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وبينما قالت واشنطن إن إسرائيل أيدت الخطة، هدد عدد من أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية أمس السبت بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو في حالة قبول الاتفاق.

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