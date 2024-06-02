سيئول: كوريا الشمالية ترسل نحو 600 بالون محمل بالنفايات إلى كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون تحمل النفايات إلى كوريا الجنوبية يوم أمس السبت، على الرغم من تحذير سيئول من أن الجنوب سيتخذ إجراءات مؤلمة "لا تُحتمل" ضد كوريا الشمالية إذا استمرت في القيام بأعمال استفزازية "غير عقلانية".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها إنها رصدت نحو 600 بالون عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في العاصمة سيئول وإقليم "جيونججي" المحيط بها منذ الساعة الثامنة مساء السبت(1100 السبت بتوقيت غرينتش).

وكانت البالونات الساقطة تحمل قطعا مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والورق والأكياس البلاستيكية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وقد أرسلت كوريا الشمالية حوالي 260 بالونا تحمل النفايات والفضلات إلى الجنوب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعد أن حذرت من اتخاذ إجراءات رداً على بالونات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها النشطاء في كوريا الجنوبية.

ونصحت هيئة الأركان المشتركة الناس بعدم لمس هذه البالونات وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها، وحذرت من الأضرار المحتملة منها.

كما قالت حكومة مدينة سيئول اليوم الأحد إنها ستشغل مركز طوارئ على مدار الـ 24 ساعة للاستجابة لمثل هذه الأجسام.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز