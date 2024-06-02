انتخابات الهند.. مودي يتجه إلى فوز ساحق بولاية ثالثة

المصدر: نيودلهي - وكالات

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أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، ثقته بالفوز بولاية ثالثة بعد ستة أسابيع من بدء التصويت للانتخابات العامة الذي انتهى في فاراناسي، العاصمة الروحية للهندوس وأحد المعاقل الأساسية للزعيم القومي.

وكان مودي (73 عاماً) قاد حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا إلى فوز ساحق في الانتخابات في سنتي 2014 و2019.

ومن المقرر فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات الثلاثاء.

وبُعيد إغلاق مراكز الاقتراع، أكد مودي في منصة إكس: «أستطيع أن أقول بثقة إن شعب الهند صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب الحكومة».

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي إن إن-نيوز 18» الهندية أمس، بعد انتهاء التصويت أن مودي في طريقه إلى تحقيق فوزه الساحق الثالث على التوالي في الانتخابات.

ووفقاً للاستطلاع، يتوقّع أن يحصل حزبه على 355 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، متجاوزاً الغالبية المحددة بـ272 مقعداً.

وكانت فاراناسي التي تعد العاصمة الروحية للهندوس بجوار نهر الغانج، واحدة من المدن الأخيرة التي أدلى فيها الناخبون بأصواتهم في ظل درجات حرارة خانقة بلغت أمس 45 درجة مئوية وهي سقف تخطته العديد من المدن في الأيام الأخيرة.

وقالت السلطات في ولاية بيهار الجمعة إن عشرة من الموظفين الذين كانوا يحضّرون لليوم الأخير للانتخابات، قضوا الخميس بسبب موجة الحرّ التي تضرب البلاد.

معقل أساسي

وتعدّ فاراناسي من المعاقل الأساسية لمودي، وتبرز بصورة جلية التداخل بين الدين والسياسة في حقبته. وقال فيانيندرا كومار سينغ الذي يعمل في أحد فنادق المدينة التي يؤمها المؤمنون الهندوس للحج إن «مودي يفوز بشكل واضح».

وأجمع المحللون على ترجيح فوز مودي على حساب الائتلاف المعارض له الذي لم يتمكن حتى من الاتفاق على اسم واحد لترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء.

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