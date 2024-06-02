ضربة روسية مكثفة لمواقع الطاقة وتخزين السلاح في أوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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أطلقت روسيا 100 صاروخ وطائرة مسيّرة فجر أمس، مستهدفة منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء ومتخصصين بالطائرات المسيرة في أوكرانيا، وترسانات تخزين للأسلحة الغربية.

وأفادت القوات الجوية بأن «العدو أطلق 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية»، مشيرة إلى أنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيّرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة مكثفة على مواقع طاقة تستخدمها الصناعات العسكرية بأوكرانيا، كما ضربت مجموعة من المتخصصين المعنيين بوضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية.

تدمير

وقالت في تقريرها اليومي: «رداً على محاولات نظام كييف تدمير منشآت الطاقة والنقل الروسية، استهدفت القوات الروسية بضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من الجو والبحر، منشآت الطاقة الأوكرانية التي تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، إضافة إلى ترسانات تخزين للأسلحة الغربية»، بحسب موقع قناة «آر تي» الروسية.

وذكرت «الدفاع الروسية» أن قواتها نفذت ضربة لموقع انتشار مجموعة من المتخصصين الفنيين العاملين على وضع مهام طيران للطائرات المسيرة الهجومية. بالإضافة إلى ذلك، «تضررت ترسانات تخزين الأسلحة الغربية»، وفقاً لبيان وزارة الدفاع.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض منشآت بنية تحتية للطاقة في 5 مقاطعات للقصف فجر أمس، مضيفة أن «أضراراً حرجة» لحقت بمعدات اثنتين من محطات توليد الطاقة الكهرومائية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو على «فيسبوك»، إن المنشآت التي استهدفتها روسيا تقع في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك وكيروفوهراد وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا، مضيفاً إن أهدافاً «مدنية» أخرى تضررت في العملية.

ووفقاً لسلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا 53 صاروخاً، وصواريخ كروز، و47 طائرة مسيرة. وجرى إطلاق عدد من صواريخ كروز من بعيد، من خلف الحدود بالقاذفات الروسية الاستراتيجية «تي يو-95» في منطقة ساراتوف أو من فوق بحر القزوين.

وقال سلاح الجو إنه جرى إسقاط 30 صاروخاً طراز «كي اتش-101» و4 صواريخ كاليبر، وصاروخ إسكندر، وإنه تم اعتراض 46 من أصل 47 مُسيرة.

وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية، إن محطتين للطاقة الحرارية تضررتا في الهجوم، من دون تحديد مكانهما.

وأضافت أنه الهجوم الكبير السادس على محطات الطاقة الحرارية منذ منتصف مارس. على الجبهة، أعلنت الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 1845 عسكرياً أوكرانياً بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت في بيان، إن وحدات من قوات (الشمال) تواصل تقدمها في أعماق الدفاعات الأوكرانية بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 240 عسكرياً، وفقاً لما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وأضاف البيان أن وحدات من قوات (الغرب) سيطرت على مواقع «أكثر فائدة»، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكرياً، منوهة بأن وحدات من قوات (الجنوب) حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر الأوكران أكثر من 660 جندياً.

وأكدت أن قوات (الشرق) سيطرت على مواقع «أكثر فائدة»، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكرياً.

وأفادت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 طائرة مسيرة أوكرانية، و14 قذيفة صاروخية لراجمات «هيمارس» أمريكية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز «هامر» فرنسية الصنع.

خطوات متسرعة

في روما، كرر وزير الخارجية الإيطالي، أمس، معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذراً من وضع «دقيق» يتعين فيه تجنب اتخاذ خطوات «متسرعة».

وقال أنتونيو تاياني خلال اجتماع في رابالو بشمال غرب إيطاليا: «إنها لحظة حساسة جداً، يتعين ألا نقوم بخطوات خاطئة» وأن نتجنّب «الخطوات والتصريحات المتسرعة»، حسبما نقلت عنه وكالتا إيه جي آي وأنسا للأنباء.

وأكد مجدداً «لن نرسل ولو جندياً إيطالياً واحداً للقتال في أوكرانيا لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا»، بحسب الوكالة نفسها.

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