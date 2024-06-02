حدث وتاريخ.. 02 يونيو 1875 ظهور الهاتف أول مرة على يد المخترع الأسكتلندي المهندس ألكسندر غراهام بيل. 1932 الملك فؤاد يفتتح مطار ألماظة في احتفال شعبي كبير ويستقبل فيه أول 3 طيارين مصريين. 1953 إليزابيث الثانية رسمياً ملكة على العرش البريطاني، وكانت تبلغ من العمر 25 عاماً. 2014 ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول يتنازل عن الحكم لابنه فيليبي بعد 38 سنة من الحكم. صورة التاريخ: 02 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1875 ظهور الهاتف أول مرة على يد المخترع الأسكتلندي المهندس ألكسندر غراهام بيل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App