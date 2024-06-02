حدث وتاريخ.. 02 يونيو

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التاريخ:
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1875 ظهور الهاتف أول مرة على يد المخترع الأسكتلندي المهندس ألكسندر غراهام بيل.

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