إيطاليا تحذر من خطوات «متسرعة» في مسألة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

المصدر: أ ف ب

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كرر وزير الخارجية الإيطالي اليوم السبت معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذرا من وضع "دقيق" يتعين فيه تجنب اتخاذ خطوات "متسرعة".

وازداد عدد دول حلف شمال الأطلسي المؤيدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب لضرب الأراضي الروسية، لكن روما، العضو المؤسس في الحلف، لا تزال تعارض ذلك.

وقال أنتونيو تاياني خلال اجتماع في رابالو بشمال غرب إيطاليا "إنها لحظة حساسة جدا، يتعين ألا نقوم بخطوات خاطئة" وأن نتجنّب "الخطوات والتصريحات المتسرعة"، حسبما نقلت عنه وكالتا إيه جي آي وأنسا للأنباء.

وأضاف أنه "حتى الولايات المتحدة لم تسمح بالاستخدام العشوائي لأسلحتها ضد روسيا، ولكن فقط لضرب قاعدة تنطلق منها الطائرات بدون طيار. هم أيضًا حذرون جدا"، وفق وكالة إيه جي آي.

وأضاف تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في غضون "أسابيع".

لكنه أكد مجددا أن "لن نرسل ولو جنديا إيطاليا واحدا للقتال في أوكرانيا لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا"، بحسب الوكالة نفسها.

قالت برلين الجمعة إنها أذنت لأوكرانيا باستخدام أسلحة مقدمة من ألمانيا لضرب أهداف في روسيا.

وفي اليوم السابق قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن رفعت جزئيا قيودا مماثلة للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن منطقة خاركيف الشرقية المتاخمة لروسيا.

وأرجع المسؤولون الأمريكيون التبدل في موقف واشنطن إلى القصف الروسي اليومي لخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون السبت إن روسيا أطلقت ليلا ما مجموعه 100 صاروخ وطائرة بدون طيار على أوكرانيا، في هجوم استهدف مواقع للطاقة في أنحاء البلاد.

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