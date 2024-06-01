لابيد يحث نتانياهو على الإصغاء لبايدن بخصوص اتفاق غزة

المصدر: د ب ا

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حث يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل اليوم السبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هدنة في غزة تطلق حركة (حماس) بموجبها سراح الرهائن.

وعرض لابيد دعم نتانياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف.

وكتب لابيد على إكس "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".

وأضاف "أذكر نتانياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريش الحكومة".

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