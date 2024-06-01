فرنسا تلغي مشاركة إسرائيل في معرض دفاعي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

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قالت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين أمس إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 يونيو بالقرب من باريس.

وقالت شركة «كوج إيفنتس» المنظمة للمعرض إنه «بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في المعرض»، من دون مزيد من التفاصيل. ولم تحدد الشركة المنظمة ولا وزارة القوات المسلحة التي ينظم العرض تحت رعايتها، أسباب هذا القرار على الفور، علماً أنه يأتي بعد أيام قليلة من قصف للجيش الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في مأوى للنازحين في رفح.

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