ضوء أخضر غربي لكييف باستخدام أسلحته في ضرب روسيا

المصدر: عواصم - وكالات

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اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن «إجازة البيت الأبيض لكييف استخدام أسلحة أمريكية في ضرب أهداف داخل روسيا»، ستعزز «بشكل بالغ» قدراتها الدفاعية في مواجهة هجمات موسكو، فيما أعلنت برلين منح كييف الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها داخل الأراضي الروسية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أمس الجمعة، أن الهجمات الأولى على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة الأمريكية قد تبدأ في غضون ساعات أو أيام، بينما هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الصراع العسكري الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف في تصريحات صحافية: «سيعزّز القرار الأمريكي بشكل بالغ قدرتنا على مواجهة المحاولات الروسية للحشد على طرفي الحدود».

وحصلت أوكرانيا على إذن من الولايات المتحدة لاستخدام الأسلحة الأمريكية والألمانية لضرب الأراضي الروسية، ولكن مع «قيود»، وفقاً لـ«سكاي نيوز عربية». وقال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيرغي نيكيفوروف لصحيفة «الغارديان»، إن هذا القرار يسمح لأوكرانيا باستخدام أنظمة صواريخ «هيمارس» لضرب القوات الروسية ومراكز القيادة والتحكم بالقرب من منطقة خاركيف.

كذلك صرح مصدر مقرب من زيلينسكي بأن «واشنطن وافقت على أن نقصف أهدافاً داخل الأراضي الروسية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام ذخائر أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا لغرض محدود، وهو الدفاع عن خاركيف.

وأمس، أجازت برلين لأوكرانيا استخدام أسلحة ألمانية لضرب أهداف داخل روسيا. وقال المتحدث باسم المستشار أولاف شولتس، إن برلين منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زوّدتها بها ألمانيا لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك غداة الكشف عن قرار أمريكي مماثل.

في موسكو، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في منشور على تلغرام، إن الصراع العسكري الراهن مع الغرب يتطور وفق أسوأ السيناريوهات الممكنة. وكتب مدفيديف يقول: «يجب على الدول الغربية التي يبدو وكأنها وافقت على استخدام أسلحتها بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية (بغض النظر إذا كان الحديث يدور عن الأراضي القديمة أو المنضمة حديثاً) أن تفهم بوضوح أنه سيتم تدمير جميع المعدات العسكرية والمتخصصين الذين يقاتلون ضدنا على أراضي أوكرانيا (السابقة) أو على أراضي أي دول أخرى إذا تم تنفيذ هجمات على الأراضي الروسية من هناك.

ميدانياً، أعلن وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف، الجمعة، السيطرة على 880 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام 2024. وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية. وأضاف: «أرغمت روسيا القوات الأوكرانية على التراجع مسافة 8 إلى 9 كيلومترات داخل منطقة خاركيف (شمال شرق) إثر هجوم بري مفاجئ عبر الحدود في 10 مايو الجاري.

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