زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات تحاكي شن هجمات استباقية

المصدر: سيؤول - أ.ب و أ.ف.ب

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أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تدريبات إطلاق نار شملت راجمات صواريخ متعددة ذات قدرة نووية لإظهار قدرة البلاد على تنفيذ هجمات استباقية على منافستها كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الاختبار شمل «وحدات فرعية كبيرة جداً لقاذفات الصواريخ المتعددة».

وأضافت إن اختبارات الأسلحة الأخيرة تهدف إلى إظهار تصميم كوريا الشمالية على عدم التردد في شن ضربة استباقية على كوريا الجنوبية، في حالة التهديد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن التدريبات «ستكون بمثابة مناسبة لإظهار العواقب التي سيواجهها منافسونا إذا استفزونا».

وتظهر صور من هذه التدريبات قاذفة صواريخ متعددة عيار 600 ملم تقول بيونغ يانغ إنها قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية.

وأضافت الوكالة إن كوريا الشمالية «لن تتردد في تنفيذ هجوم وقائي من خلال تفعيل حق الدفاع عن النفس في أي وقت»، موضحة أن الصواريخ التي تم إطلاقها «أصابت بدقة جزيرة مستهدفة على بعد 365 كيلومتراً».

وقال كيم إيناي، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن سيؤول «تدين بشدة» كوريا الشمالية لإصدارها تهديدات لفظية بشن ضربات استباقية ضد الجنوب وانتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال عروضها للأسلحة ومحاولة إطلاق صواريخ إلى الفضاء.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أنه رصد إطلاق نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى، في عملية وصفها بأنها «استفزازية». وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بما وصفه بأنه «سلوك خطير وتهديد خطير لشبه الجزيرة الكورية».

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