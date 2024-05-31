ترامب يصف محاكمته الجنائية في نيويورك بأنها «غير منصفة للغاية»

المصدر: ا ف ب

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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، وذلك بعدما انتهت الخميس بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة سابقة.

ومن برج ترامب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الرئيس الديمقراطي جو بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون".

وأضاف ترامب "سنستأنف عملية الاحتيال هذه".

وبعد محاكمة استمرت ستة اسابيع امام المحكمة الجنائية في نيويورك، أدانت هيئة المحلفين الرئيس السابق بـ34 تهمة وجهت اليه في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 الف دولار لإسكات للممثلة ستورمي دانييلز.

وتابع ترامب شاهدتم ما حصل لبعض الشهود الذين كانوا في صفنا، لقد تم التنكيل بهم بكل معنى للكلمة.

وكان الرئيس السابق استهل تصريحه بالإشارة الى الهجرة في الولايات المتحدة، أحد عناوين الحملة الرئاسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقال إن المهاجرين "يصلون الى بلادنا من كل انحاء العالم ولدينا رئيس وعصابة من الفاشيين لا يريدون القيام بشيء في هذا الصدد".

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