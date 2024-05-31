جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها بكل الجامعات الإسرائيلية

المصدر: رويترز

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أعلنت جامعة جنت البلجيكية اليوم الجمعة أنها قطعت علاقاتها بكل الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية لأنها لم تعد متوافقة مع سياستها في مجال حقوق الإنسان.

وينظم المؤيدون للفلسطينيين في الجامعة احتجاجات على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ويعتصمون في مواقع بالحرم الجامعي منذ أوائل مايو.

وقالت الجامعة في بيان إن التحقيق الذي أجرته سلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوجود صلات بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وبين الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأشار التحقيق أيضا إلى حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة قال إن الوضع الإنساني في غزة تدهور في الأشهر القليلة الماضية.

وجاء في البيان أن الجامعة، التي قطعت علاقاتها بثلاث مؤسسات إسرائيلية قبل أسبوعين، كان لا يزال لديها 18 شراكة مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية.

وذكرت الجامعة أنها ستواصل مشروعاتها البحثية مع ست مؤسسات إسرائيلية غير أكاديمية لأنها لم تتمكن من اكتشاف أي صلة بينها وبين انتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر المحتجون لإذاعة في.آر.تي البلجيكية عن ترحيبهم بالقرار لكنهم يريدونه أن يشمل تلك المؤسسات الإسرائيلية غير الأكاديمية التي تتعاون الجامعة معها حاليا. وقالوا إنهم سيواصلون الاحتجاجات.

وأعلنت جامعتان بلجيكيتان أخريان في وقت سابق من الأسبوع تغييرات في الشراكة مع المؤسسات الإسرائيلية.

وقالت جامعة أنتويرب إنها ستواصل مشروعاتها البحثية الراهنة مع مؤسسات إسرائيلية لكنها ستعلق الدخول في مشروعات جديدة مع شركاء إسرائيليين.

وذكرت جامعة بروكسل الحرة أنها لن تبدأ بعد الآن مشروعات مع شركاء إسرائيليين. وأضافت أن السياسة نفسها تنطبق على الشركاء الفلسطينيين حتى يتم تحرير الرهائن.

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