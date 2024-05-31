مايك جونسون: إدانة ترامب يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا

المصدر: أ ف ب

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أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم، عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبراً هذا اليوم «يوماً مخزياً» في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إن «اليوم هو يوم عار في التاريخ الأمريكي. الديمقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محامٍ) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين)»، مؤكداً أن «هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية».

وأصبح دونالد ترامب، اليوم، أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة قبل انتخابات عام 2016.

وبعد مداولات على مدى يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضواً أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كل التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوباً لصدور أي حكم بالإدانة.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

وينفي ترامب (77 عاماً) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

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