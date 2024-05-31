إيران تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة

المصدر: طهران - أ.ف.ب

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بدأت أمس في إيران عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة نهاية يونيو لانتخاب خلف للرئيس الراحل الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية مع 7 آخرين قبل نحو 10 أيام.

وأوردت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «إرنا» أن «عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بدأت في الساعة الثامنة صباحاً (04.30 ت غ) حتى الساعة السادسة مساء (14.30 ت غ) في وزارة الداخلية وتستمر خمسة أيام».

كان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو بعد وفاة رئيسي في 19 مايو في شمال شرق البلاد مع سبعة مرافقين له من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي «في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس، توجه نحو 30 شخصاً إلى وزارة الداخلية»، لكن «لم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للترشح».

ووفق القانون الانتخابي الإيراني، يجب أن تتراوح أعمار المرشحين بين 40 و75 عاماً، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل. وعادة ما يقوم المرشحون الرئيسيون للتيارات السياسية بالتسجيل خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لذلك.

وسيتم النظر في الترشحات بحلول 11 يونيو من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون ومسؤولة عن الإشراف على العملية الانتخابية. وتأتي الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث مقتل إبراهيم رئيسي في 19 مايو، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي أعقبت وفاة ميهسا أميني عام 2022.

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