الصين: المناورات قرب تايوان حققت الأهداف المرجوة

المصدر: بكين، تايبه - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان أمس الخميس، إن المناورات التي أجراها الجيش الأسبوع الماضي قرب تايوان «حققت الأهداف المرجوة».

وأجرت الصين، تدريبات عسكرية حول الجزيرة على مدى يومين بعد تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-ته الذي تصفه بكين بأنه «انفصالي».

وقال تشيان إن التدريبات التي أجراها جيش التحرير الشعبي الصيني هي «إجراء لاحتواء استقلال تايوان العدواني والأنشطة الانفصالية وتحذير من أي تدخل أجنبي». وأضاف في مؤتمر صحفي في بكين «حققنا أهدافنا المرجوة». وتابع «نحن واثقون من أنه على الرغم من الاضطرابات والتغيرات في الوضع الخارجي، فإننا سنتعامل مع كل شيء بسهولة»، متعهداً باتخاذ «إجراءات مضادة أقوى» من قبل الجيش ضد أي تحركات أخرى من القوى «الانفصالية».

ورغم انتهاء التدريبات رسمياً، لم تتوقف الأنشطة العسكرية الصينية بعد. وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أمس الخميس رصد 38 طائرة حربية صينية و11 سفينة تابعة للبحرية أو خفر السواحل في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن 28 من تلك الطائرات الصينية عبرت الخط المتوسط، الذي يقسم مضيق تايوان ويفصل الجزيرة عن الصين. ورداً على ذلك نشر الجيش طائرات وسفناً، وفق بيان الوزارة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز