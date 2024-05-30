أوكرانيا تعلن تدمير قاربين عسكريين روسيين في القرم

المصدر: أ ف ب

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أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، اليوم، أن قواته استخدمت مسيّرات بحرية لتدمير قاربين كانا في دورية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

وأكد الجهاز، عبر «تلغرام»، أن وحدة القوات الخاصة «المجموعة 13» التابعة له، التي تستخدم مسيّرات بحرية، هاجمت بنجاح قوارب روسيا في القرم، مشيراً إلى أن روسيا استخدمت طائرات مقاتلة ومروحيات في محاولة لتدمير المسيّرات في خليج فوزكا شمال غرب القرم، كما أطلقت عليها النار باستخدام أسلحة خفيفة ومدافع عيار 30 ملم.

ونشر تسجيلاً مصوّراً لمروحية تطلق النار في المياه ونيران تشتعل، على ما يبدو، عند الشاطئ، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع الأوكرانيين من «إتمام مهمتهم القتالية بنجاح».

وقال الجهاز: «نتيجة الضربة، تم تدمير قاربين روسيين»، مضيفاً أنه وفقاً للبيانات الأولية، كانا مركبين برمائيين سريعين من طراز «كاي إس-701».

وأظهر تسجيل جهاز الاستخبارات، الذي التقط من مسيّرة المركبة غير المأهولة وهي تتجه مباشرة نحو قاربين راسيين، بينما أظهر تصوير ليلي انفجاراً هائلاً فيما تصاعدت سحب الدخان من الجو.

تستخدم قوارب «كاي إس-701» الصغيرة المصنوعة في روسيا في الدوريات الساحلية.

وأفادت روسيا، في وقت سابق، أنها دمّرت مسيّرتين بحريتين كانتا متجهتين إلى القرم، واعترضت 13 طائرة مسيّرة في منطقة كراسنودار الواقعة جنوبا وفوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.

كذلك، أعلنت إسقاط ثمانية صواريخ تكتيكية من طراز «أتاكمس» (ATACMS) فوق بحر أزوف قرب القرم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، بأن أسطول البحر الأسود دمّر أربع مسيّرات بحرية أوكرانية من دون تقديم تفاصيل.

وبعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أوكرانيا، تردّ كييف بانتظام باستهداف مواقع داخل روسيا مستهدفة منشآت طاقة عبر الحدود.

وفي سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إحباط سلسلة هجمات تخريبية خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لاستهداف خطوط للسكك الحديد في القرم.

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