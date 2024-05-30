إعلان حل البرلمان البريطاني.. وانتخابات مبكرة 4 يوليو

المصدر: أ ف ب

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دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسمياً، اليوم، تمهيداً لإجراء انتخابات في 4 يوليو تتوقع استطلاعات الرأي أن يحقق فيها حزب العمال فوزاً على حزب المحافظين الحاكم.

وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة، على أن تبدأ الحملات الانتخابية التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتباراً من 9 يوليو.

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