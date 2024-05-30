كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً نحو بحر الشرق

المصدر: أ ف ب، د ب أ

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً غير محدد باتّجاه بحر الشرق المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليابانية «يونهاب»، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي اليوم، وذلك بعد أيام على فشل محاولة بيونغ يانغ إطلاق قمر اصطناعي.

وأكد جهاز خفر السواحل الياباني ومكتب رئيس الوزراء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد، مشيرين إلى أنهما بصدد جمع مزيد من المعلومات.

مجلس الأمن يجتمع الجمعة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا عسكريا

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً غداً لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية أخيراً قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري انتهى بالفشل، حسبما قال مسؤول في سول أمس.

وقال المسؤول في البعثة الدائمة لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة إنه من المقرر عقد هذا الاجتماع بعد فشل محاولة بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ يحمل قمراً اصطناعياً بسبب انفجار الصاروخ في الجو يوم الاثنين، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

ومضت بيونغ يانغ قدماً في عملية الإطلاق على الرغم من التحذيرات والانتقادات الدولية بأن أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك مركبة الإطلاق الفضائية، يعد انتهاكاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن تكرر كوريا الجنوبية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً، إدانتها لعملية الإطلاق الأخيرة، بحسب «يونهاب».

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