روسيا تدمر أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية في أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف، ستوكهولم - وكالات

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أفادت وسائل إعلام روسية، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير أحد أكبر مخازن استلام الأسلحة الغربية في أوكرانيا، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة «ميغ 29»، و31 مسيّرة أوكرانية.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عمن وصفته بـ«منسق العمل السري في أوكرانيا» سيرغي ليبيديف قوله إن انفجارات عنيفة أعقبت ضربة روسية لعقدة لوجستية لقوات أوكرانية تستقبل الأسلحة الغربية في مدينة «سارني» بمقاطعة «روفنو» غرب أوكرانيا. وقال ليبيديف: «الضربة التي استهدفت الترسانة تسببت بانفجارين ضخمين ليلاً، وسجل السكان انفجاراً في الجانب الغربي من المدينة، وآخر ترك هالة كبيرة من النيران بعد دوي عنيف»، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن وكالة نوفوستي.

وأكد ليبيديف أن مدينة «سارني» تعد مركزاً لوجستياً مهماً للقوات الأوكرانية، ويتواجد فيها عدد كبير من خبراء حلف شمال الأطلسي «الناتو». ولفت إلى أن موقع الترسانة المذكورة مربوط بالسكك الحديدية الأوكرانية الممتدة إلى رومانيا وبولندا اللتين ترد منهما شحنات الأسلحة والذخيرة الغربية.

وتوجه القوات الروسية ضربات منتظمة للمواقع العسكرية واللوجستية ومحطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا استمراراً للعملية العسكرية الخاصة هناك، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

دفاع جوي

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 31 طائرة دون طيار».

وأضافت الدفاع: «تم إسقاط صاروخين من طراز «هارم» أمريكيي الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز «هامر» فرنسيتي الصنع، بالإضافة إلى تسعة صواريخ من طراز «غراد» و«أولخا».

وأشار البيان إلى أنه «خلال النهار، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودعاً للقوارب المسيرة ومعدات الطيران ومستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وورشة تجميع للطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة».

وأوضح البيان أن «وحدات من مجموعة «الشرق» سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية».

وبحسب الدفاع، فإن القوات الروسية»صدت هجوماً مضاداً شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكرياً ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات«.

كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: «واصلت وحدات قوات مجموعة «الشمال» التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ليبتسي وفولتشانسك وفيلشا ونيسكوتشنوي ومالايا دانيلوفكا في مقاطعة خاركوف».

في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس الأربعاء على تطبيق «تلغرام»، إنها أسقطت 13 طائرة مسيرة من أصل 14 أطلقتها روسيا في هجوم شنته الليلة قبل الماضية على 3 مناطق بالبلاد.

وقال أولكسندر كوفال حاكم ريفنه بشمال غرب أوكرانيا على «تلغرام» إن حطام طائرة مسيرة سقط على بنية تحتية للطاقة في المنطقة. وأدى الهجوم إلى تفعيل آلية دفاعية قطعت الكهرباء عن بعض المناطق، لكن جرى إعادة التيار بعد ذلك، وفقاً لرويترز. وذكر حاكم كيروفوهراد أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضراراً بخطوط الكهرباء في المنطقة الواقعة في وسط البلاد، مشيراً إلى أن أعمال الإصلاح جارية. وأسقطت القوات الجوية 11 طائرة مسيرة فوق منطقة ميكولايف دون أن يبلغ الحاكم هناك عن وقوع أضرار.

حزمة جديدة

من جهة أخرى أعلنت السويد،أمس الأربعاء، عن تزويد أوكرانيا بطائرتي استطلاع من طراز»إيه إس سي 890«، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تعد الأكبر من نوعها التي تقدمها الدولة الاسكندنافية لكييف.

وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، إن المساعدات، التي تم الإعلان عنها الأربعاء، تبلغ قيمتها الإجمالية 13.3مليار كرونة (1.3 مليار دولار)، وتشمل طائرتين من طراز»إيه إس سي 890«من إنتاج شركة»ساب ايه بي«مزودتين بنظام راداري من طراز(إيري) الذي يمكن استخدامه لرصد الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات، وكذلك الأهداف المحمولة بحراً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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