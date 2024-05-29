عضو بالكنيست الإسرائيلي: لن نسمح باتفاق يشمل وقف القتال في غزة

المصدر: د ب ا

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ذكر عضو الكنيست الإسرائيلي، موشيه سعادة، من حزب "ليكود" الحاكم اليوم الأربعاء أنه هو ومشرعين آخرين اتصلوا برئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، مطالبين إياه بالتوصل إلى "اتفاق شامل" لإطلاق سراح الرهائن، بدون وقف القتال في غزة.

وقال عضو الكنيست للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت، في مقابلة "نحن في حزب ليكود، لن نسمح باتفاق يشمل وقف القتال".

وأرسل عضو الكنيست الإسرائيلي و11 عضوا من حزبه، خطابا إلى نتانياهو، يطالبون فيه ببقاء السيطرة على "طريق فيلادلفيا" ومعبر رفح في أيدي الجيش الإسرائيلي.

وكتبوا "من المستحيل هزيمة حماس، بدون سيطرة كاملة على المعابر الحدودية ومصادر الطاقة والمساعدات".

وتوغل الجيش الاسرائيلي أمس الثلاثاء إلى غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط شن هجمات برية وجوية على المنطقة، بحسب شهود عيان محليين.

وقال شهود عيان في مدينة رفح إن قوات الجيش الإسرائيلي تسللت إلى حي تل السلطان من محور فيلادلفيا فيما أطلقت دبابات عدة قذائف بشكل عشوائي على خيام النازحين ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

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