قاضية ترفض منع ترامب من تصريحات تعرّض منفّذي القانون للخطر

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت القاضية، التي تنظر في قضية الوثائق السرية الخاصة بدونالد ترامب في فلوريدا، طلب الادعاء منع الرئيس السابق من الإدلاء بتصريحات عامة يمكن أن تعرض للخطر وكلاء إنفاذ القانون الذين يشاركون في الملاحقة القانونية.

قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، في أمرها، إن المدعين العامين لم يمنحوا محامي الدفاع وقتاً كافياً لمناقشة الطلب قبل تقديمه مساء يوم الجمعة.

جاء الطلب بعد زعم ترامب، الأسبوع الماضي، بأن وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين فتشوا عقاره في مار لاغو في آب 2022، كانوا «مخوَّلين لإطلاق النار علي»، وكانت «أسلحتهم مشحونة بالذخيرة، وعلى استعداد لإخراجي وتعريض عائلتي للخطر».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز