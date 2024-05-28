انتشال جثة رضيع من البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا

المصدر: د ب أ

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أعلنت منظمة إغاثة تعمل في منطقة البحر المتوسط، اليوم، أنها انتشلت جثة رضيع (6 أشهر) على قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأوضحت منظمة الإغاثة «إس أو إس هيومانيتي» أنه تم العثور على الجثة في وقت مبكر اليوم، على متن قارب يقل أكثر من 40 مهاجراً.

ونقلت قوات حرس السواحل الإيطالية جثة الرضيع إلى جزيرة لامبيدوسا مع شقيق له ووالدتهما، حسبما ذلك وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). وتردد أن قارب المهاجرين أبحر من مدينة صفاقس التونسية قبل يومين.

وذكرت المنظمة أن سفينتها «هيومانتي 1»، التي اكتشفت جثة الرضيع، كانت متجهة إلى ميناء ليفورنو الإيطالي وعلى متنها 185 شخصاً، بعدما قامت بعمليتي إنقاذ، مشيرةً إلى أن بعض الناجين كانوا يعانون الإرهاق ودوار البحر وحروق.

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