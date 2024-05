إخلاء طائرة في مطار نيودلهي إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة "فيديو"

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سلطات مطار نيودلهي في الهند إخلاء كافة ركاب طائرة تابعة لشركة "إنديجو" الهندية اليوم الثلاثاء، إثر تلقي تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية.

وأشارت السلطات إلى أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من نيودلهي إلى مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش الواقعة في شمال الهند.

وأكد متحدث باسم مطار نيودلهي سلامة جميع الركاب، وتم إخلاؤهم من منافذ الطوارئ بدون وقوع أي إصابات، ويجرى تفتيش شامل للطائرة.

#Delhi | All passengers of a Delhi to Varanasi #Indigo flight were deboarded at the Delhi airport following a #bombthreat on Tuesday morning.https://t.co/VBCJRJV0VX pic.twitter.com/hC4fGhuH76