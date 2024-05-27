كوريا الشمالية تعلن فشل إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

المصدر: أ ف ب

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أعلنت كوريا الشمالية أن آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي لغرض التجسس في المدار، أمس، فشلت بعدما انفجر في الجو، بعد ساعات على انتقاد سيول وطوكيو إعلانها عن خطة إطلاقه.

وأوضحت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في البلاد، في بيان نقله الإعلام الرسمي، أن قمر «ماليغيونغ-1-1» الاستطلاعي «انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه»، مضيفةً أن «سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرّك الأكسجين السائل والنفط الذي تم تطويره حديثاً».

وبثّت شبكة «إن إتش كاي» اليابانية تسجيلاً مصوّراً لما بدا أنه مقذوف تشتعل فيه النيران في السماء قبل انفجاره، قائلةً إنها صوّرته من شمال شرق الصين في التوقيت ذاته الذي تمّت فيه محاولة الإطلاق.

وأبلغت بيونغ يانغ اليابان، في وقت سابق أمس، بأنها تخطط لوضع قمر اصطناعي جديد في المدار، ما أثار انتقادات من كل من سيول وطوكيو اللتين حثتا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إلغاء الخطوة.

ولطالما كان وضع قمر اصطناعي في المدار من أولويات نظام كيم، وأعلن أنه نجح في ذلك في نوفمبر، بعد محاولتين فاشلتين العام الماضي.

وتفيد سيول بأن كيم تلقى مساعدة تقنية روسية لعملية الإطلاق مقابل إرساله حاويات أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد عملية الإطلاق، لكن يفترض أن القمر الاصطناعي انفجر في الجو.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تحلله بالتفصيل بناء على تعاون وثيق.

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