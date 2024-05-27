بوتين يؤكد أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في تحيته للمشاركين والمنظمين والضيوف في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن جزءاً متزايداً من المجتمع الدولي يؤيد بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين "إن موضوع الاجتماع (أساس عالم متعدد الأقطاب وتشكيل نقاط نمو جديدة)، موضوع ذو صلة ومهم للغاية، يؤيد جزء كبير ومتزايد من المجتمع الدولي بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية، ومراعاة المصالح المشروعة لبعضنا بعضا، واحترام التنوع الثقافي والحضاري للدول والشعوب".

وأشار إلى أنه "على مدى أكثر من ربع قرن، أتاح منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الفرصة للسياسيين والخبراء ورجال الأعمال والعلماء والصحفيين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الاتجاهات الرئيسية في تنمية الاقتصادين، الروسي والعالمي بشكل شامل".

وأكد بوتين أن "المشاركين في الجلسات العامة والموائد المستديرة وحلقات النقاش، يتبادلون وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، ومواجهة تحديات عصرنا بشكل فعال".

وكان الرئيس الروسي هنأ في وقت سابق، العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى الإسهام في توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

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