فرنسا تعتزم رفع حالة الطوارئ في إقليم كاليدونيا الجديدة اعتباراً من صباح الثلاثاء

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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين اعتزامه رفع حالة الطوارئ في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لبلاده بعد 12 يوما من فرضها.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن حالة الطوارئ، التي تم فرضها في 15 مايو وسط اضطرابات في الإقليم الواقع جنوب المحيط الهادئ، لن يتم تمديدها وستنتهي في الساعة الخامسة صباح غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين).

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكومة الفرنسية تأمل أن تساعد هذه الخطوة في إجراء حوار.

ومع ذلك نقلت وسائل الإعلام عن الحكومة قولها إن الشرط الأساسي لإجراء مفاوضات ملموسة هو إزالة حواجز الطرق التي أقامها المتظاهرون.

وأعلنت باريس أيضا نشر 480 شرطيا إضافيا، ليرتفع بذلك عدد قوات الأمن الفرنسية في إقليم كاليدونيا الجديدة إلى نحو 3500 شرطي.

ومن المقرر أن يظل مطار العاصمة نوميا، الذي تم إغلاقه منذ 14 مايو، مغلقا أمام جميع الرحلات الجوية التجارية حتى 2 يونيو على أقل تقدير، على الرغم من هدوء الوضع إلى حد كبير.

وكان ماكرون قد توجه إلى الإقليم الواقع جنوب المحيط الهادئ الأسبوع الماضي في زيارة قصيرة لبحث الحلول مع القوى السياسية ونزع فتيل الأزمة.

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