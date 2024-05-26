ماكرون يصل برلين في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاماً

المصدر: د ب ا

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى برلين بعد ظهر اليوم الأحد في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاما.

ووصل ماكرون إلى العاصمة الألمانية ترافقه قرينته بريجيت.

ويعتزم ماكرون ومضيفه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أولا حضور ما يسمى "مهرجان الديمقراطية"، وهو الحفل المقام في الحي الحكومي في برلين بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الدستور الألماني.

وبعد ذلك سيقام للرئيس الفرنسي مراسم استقبال رسمية قبالة القصر الرئاسي "بيلفو" حيث يستعرض مع نظيره الألماني حرس الشرف العسكري، وسيجري ماكرون محادثات سياسية، ويعقد مؤتمرا صحفيا وسيقوم بجولة عند بوابة براندنبورغ كما سيحضر مأدبة عشاء في المساء.

ويرى الجانب الألماني أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على تفرد الصداقة الألمانية الفرنسية والاحتفال بها. بالإضافة إلى ذلك، يرغب شتاينماير وماكرون في استغلال الفرصة لتشجيع المواطنين في ألمانيا على المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في غضون أسبوعين. وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام وتتضمن إلى جانب برلين التوجه إلى كل من دريسدن ومونستر.

ويعتزم ماكرون إلقاء خطابا للشباب الأوروبي قبالة كنيسة السيدة العذراء في دريسدن شرقي ألمانيا. وسيتم تكريمه في مونستر بجائزة ويستفاليا الدولية للسلام.

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