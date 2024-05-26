الجيش الإسرائيلي يعتزم تعديل عملية رفح على ضوء محادثات الرهائن المحتملة

المصدر: د ب ا

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ذكر مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد، أنه مع احتمالات استئناف محادثات الرهائن هذا الأسبوع، ومع الضغط على إسرائيل من جانب محكمة العدل الدولية، يقوم الجيش الإسرائيلي بتعديل عمليته في رفح في المستقبل القريب.

وبحسب المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، فإن العملية مستمرة ولكن سوف يتم تنفيذها بأسلوب مقيد نسبيا الآن.

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أول أمس الجمعة إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".

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