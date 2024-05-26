روسيا تعلن السيطرة على قرية إضافية في شرق أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا اليوم الأحد السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا في سياق مواصلة تقدمها البطيء في هذا القطاع من الجبهة، والذي تكاد تتركز فيه المعارك رغم هجوم روسي آخر في الشمال الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "وحدات مجموعة القوات الغربية حررت قرية بيريستوفي (...) إثر عمليات قتالية ناجحة".

تقع هذه القرية على الحدود بين منطقتي خاركيف ولوغانسك، جنوب شرق مدينة كوبيانسك، أحد الاهداف الروسية في هذا القطاع.

والسبت، اعلنت القوات الروسية انها سيطرت على قرية ارخانغيلسكي الواقعة ايضا في الشرق.

وتسيطر موسكو على مزيد من المناطق في أوكرانيا منذ أشهر بعد اخفاق الهجوم الاوكراني المضاد في الصيف الفائت وسيطرتها في فبراير على مدينة افدييفكا.

كذلك، شن الجيش الروسي في العاشر من مايو هجوما في منطقة خاركيف (شمال شرق) وسيطر على بلدات عدة، الامر الذي دفع اوكرانيا الى ارسال تعزيزات. لكن كييف اكدت الجمعة انها تمكنت من "وقف" تقدم القوات الروسية في المنطقة المذكورة.

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