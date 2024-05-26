حدث وتاريخ.. 26 مايو 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 أعوام بين ولايات الشمال والجنوب بانتصار الشمالية 1954 الكاتب والصحافي وعالم الآثار والأديب المصري كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم 1970 «توبوليف تي 144» أول طائرة ركاب تجارية تحلق أسرع من الصوت في الاتحاد السوفييتي 1979 عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بعد 8 شهور من توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل صورة التاريخ: 26 مايو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 أعوام بين ولايات الشمال والجنوب بانتصار الشمالية تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App