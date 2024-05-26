حدث وتاريخ.. 26 مايو

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التاريخ:
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1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 أعوام بين ولايات الشمال والجنوب بانتصار الشمالية

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