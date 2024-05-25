الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً في مقطع فيديو لجندي ملثم يهدد فيه بالتمرد

المصدر: د ب ا

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ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي ملثم أو جندي احتياط يدعو إلى التمرد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجندي الملثم: "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية. "بحسب التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وفتح الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تحقيقا في الفيديو، الذي شاركه يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء، عبر تليغرام.

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