انهيار منجم غير قانوني للذهب في شمال كينيا يخلف 5 قتلى

المصدر: أ ب

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أعلنت الشرطة الكينية اليوم السبت انهيار منجم غير قانوني للذهب شمال كينيا، ما أسفر عن مقتل خمسة من عمال المناجم على الأقل.

يعزى انهيار منجم هيلو في منطقة دابل قرب الحدود الكينية مع إثيوبيا يوم الجمعة إلى انهيار أرضي. قال قائد شرطة مقاطعة مارسابيت، باتريك مواكيو، إن عمال المنجم لقوا حتفهم على الفور بعد أن طمرهم الحطام.

لم تعثر السلطات على عمال آخرين ولم يتضح ما إذا كان هناك أي شخص آخر مفقود في الانهيار.

أعلن وزير الداخلية كيثور كينديكي في مارس أن المنطقة مضطربة وحظر أنشطة التعدين بعد أن أدت اشتباكات بسبب نزاع حول التعدين إلى مقتل سبعة أشخاص.

كما تعد أنشطة التعدين مخالفة للقانون لأنه لم يتم إجراء تقييم للأثر البيئي، ووصفت الأنفاق بالضعيفة وعلى وشك الانهيار. وقال السكان لوسائل الإعلام إن التعدين استمر على الرغم من الحظر المفروض في مارس، وألقوا باللوم على السلطات في السماح بذلك.

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