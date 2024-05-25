ألمانيا: البحث عن مرتكب جريمة طعن 3 أشخاص في كوبلنتس

المصدر: وكالات

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بدأت الشرطة الألمانية عملية بحث واسعة النطاق عن مرتكب جريمة طعن نجم عنها إصابة ثلاثة أشخاص في مدينة كوبلنتس مساء أمس الجمعة.

وبحسب بيانات الشرطة، تم نقل المصابين إلى مستشفيات.

وقال متحدث باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن حالة المصابين مستقرة، وأن الإصابات ليست خطيرة.

وبحسب البيانات، لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بجانٍ واحد أو أكثر.

وأضاف المتحدث: "لا يوجد حاليا أي خطر عام على السكان"، مشيرا إلى أن الشرطة بدأت التحقيق في الجريمة.

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