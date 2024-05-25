كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر المقبل

المصدر: نيويورك - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن السفير هوانغ جون- كوك كبير مبعوثي سيؤول لدى الأمم المتحدة أنه من المنتظر أن تتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر المقبل وذلك منذ أن تولت رئاسة المجلس آخر مرة في مايو 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن السفير هوانغ جون - كوك قوله خلال مؤتمر صحافي، إن كوريا الجنوبية، وهي عضو غير دائم في المجلس ستتولى الرئاسة لمدة شهر واحد وهو المنصب الذي يتم التناوب عليه بين الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس على أساس شهري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز