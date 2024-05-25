بكين: رئيس تايوان تحدى مبدأ الصين واحدة

المصدر: بكين، تايبيه - وكالات

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حذرت الصين أمس من اندلاع حرب بشأن تايوان، مؤكدة أنها ستعزز الإجراءات المضادة حتى تحقيق «التوحيد الكامل» في وقت تجري القوات الصينية مناورات عسكرية في محيط الجزيرة.

وفرضت سفن وطائرات حربية صينية طوقاً حول تايوان أمس في اليوم الثاني من مناورات تقول بكين إنها تهدف إلى توجيه ضربات مشتركة والسيطرة على مناطق رئيسية.

وبدأ الجيش الصيني المناورات أول من أمس وطوّق تايوان بسفن وطائرات عسكرية متعهداً «إراقة دماء» ما وصفها بأنها «قوى الاستقلال» في الجزيرة. وجاءت المناورات بعد ثلاثة أيام على تولي لاي تشينغ-لي منصب الرئاسة تايوان هذا الأسبوع وإلقائه خطاباً نددت به الصين.

وقال وزير الدفاع الصيني وو كيان إن لاي «تحدّى بجدية مبدأ الصين واحدة... وجرّ مواطنينا في تايوان إلى وضع خطر محفوف بالحرب والمخاطر». وأضاف «في كلّ مرة تستفزّنا (الحركة الداعمة) لاستقلال تايوان، سنذهب أبعد في إجراءاتنا المضادة، حتّى تتحقق إعادة التوحيد الكاملة للوطن الأم».

ضربات مشتركة

وقال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني عن قيادة المنطقة الشرقية لي شي إنّ المناورات تهدف إلى اختبار «القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات مشتركة والسيطرة على مناطق رئيسية».

وذكرت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن طائرات مقاتلة مزودة بالذخيرة الحية انطلقت نحو الأهداف وانتظمت القاذفات في تشكيلات تتحد مع السفن الحربية لمحاكاة «ضربات ضد أهداف مهمة». وذكرت القناة أن البحارة الصينيين اتصلوا بنظرائهم التايوانيين في البحر وحذروهم من «مقاومة إعادة التوحيد».

إطلاق صواريخ

وعرضت قيادة العمليات الصينية مقطع فيديو لمحاكاة على الكمبيوتر بالرسوم المتحركة على حسابها على منصة ويتشات للتواصل الاجتماعي يظهر إطلاق صواريخ صوب تايوان من البر والجو والبحر لتسقط بعد ذلك على مدن تايبيه وكاوشيونج وهوالين بكرات من اللهب.

في المقابل تتبعت تايوان عشرات الطائرات الحربية والسفن البحرية الصينية قبالة سواحلها أمس. وقالت وزارة الدفاع إنها تعقبت 49 طائرة حربية و19 سفينة بحرية بالإضافة إلى سفن خفر السواحل الصينية، وإن 35 طائرة حلقت عبر مضيق تايوان، وهو الحدود الفعلية بين الجانبين، على مدار 24 ساعة من أول من أمس إلى أمس.

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